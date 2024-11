Cavendish triumphiert im letzten Rennen seiner Karriere

Radstar Mark Cavendish hat seine Profi-Karriere mit einem Sieg beendet. Der 39-Jährige triumphierte am Sonntag beim Criterium in Singapur und ließ unter anderem die Top-Sprinter Jasper Philipsen (Belgien) und Binjam Girmay (Eritrea) hinter sich.

"Ich bin emotional und dankbar", sagte der Fahrer von Astana Qazaqstan nach seinem Erfolg. Symbolisch trug Cavendish in Singapur die Startnummer 35 in Anlehnung an seinen Rekord von 35 Tagessiegen bei der Tour de France. Vor dem Start hatte das Fahrerfeld den Sprintkönig mit einem Spalier aus hochgestellten Vorderrädern geehrt.

Am Samstag hatte er auf Instagram seinen Rücktritt verkündet: "Ich habe das Glück, fast 20 Jahre das getan zu haben, was ich liebe und kann jetzt sagen, dass ich alles auf dem Fahrrad erreicht habe", schrieb er. Bereits 2023 war er zurückgetreten - dann aber doch weitergefahren.

Erstmals hatte Cavendish 2011 bei der Tour das Grüne Trikot des punktbesten Fahrers geholt, im selben Jahr wurde er in Kopenhagen Straßenrad-Weltmeister. Auch 2021 beendete der Familienvater von der Isle of Man die Frankreich-Rundfahrt in Grün. Bei der Vuelta (2010) und beim Giro (2013) gewann er ebenfalls die Punktewertung.