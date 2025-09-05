Deutsche Radfahrer ohne Lipowitz zur WM in Afrika

Der deutsche Radsport-Verband German Cycling muss bei der ersten Straßenrad-WM in Afrika wie erwartet ohne Shootingstar Florian Lipowitz auskommen. Der Tour-Dritte, der einen Start bei den Titelkämpfen in Ruanda (21. bis 28. September) bereits ausgeschlossen hatte, fehlt im am Freitag veröffentlichten Aufgebot.

Angeführt wird das Team vom deutschen Meister Georg Zimmermann. Zudem wurden Felix Engelhardt, Jonas Rutsch, Florian Stork, Miguel Heidemann und Maximilian Schachmann nominiert. Heidemann und Schachmann sind für das Einzelzeitfahren vorgesehen.

Einen deutschen Weltmeister im Straßenrennen der Männer gab es seit Rudi Altigs Erfolg im Jahr 1966 nicht mehr. Zum WM-Abschluss ist das deutsche Team auf dem 267,5 km langen Kurs mit 5475 Höhenmeter klarer Außenseiter. Top-Favorit ist der slowenische Titelverteidiger Tadej Pogacar. Nicht am Start sind unter anderem der Däne Jonas Vingegaard und der Niederländer Mathieu van der Poel, der Weltmeister von 2023.

Bei den Frauen schickt German Cycling in Ricarda Bauernfeind, Liane Lippert, Franziska Koch und Antonia Niedermaier ein starkes Quartett an den Start. Niedermaier fährt auch im Kampf gegen die Uhr. Die 22-Jährige hat bei den letzten beiden Ausgaben den U23-Titel im Zeitfahren gewonnen.