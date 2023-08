Deutschland Tour: Bauhaus Vierter bei Überraschungssieg

Anzeige

Radprofi Phil Bauhaus hat den ersten Etappensieg eines einheimischen Fahrers bei der diesjährigen Deutschland Tour verpasst. Der 29-Jährige vom Team Bahrain-Victorious landete nach 173,8 km von Arnsberg nach Essen im anspruchsvollen Sprint-Finale als bester Deutscher auf dem vierten Rang. Den Sieg auf der leicht ansteigenden Zielgeraden sicherte sich überraschend der Este Madis Mihkels (20) aus dem Team Intermarche-Circus-Wanty.

"Es war eine superschwere Etappe für uns. Ich war mir unsicher, ob ich überhaupt sprinten kann, aber ich glaube, am Ende war ich am schnellsten von allen", sagte Bauhaus im Ziel in der ARD: "Ich war kurz vor dem Sprint nochmal blockiert, was dann den Unterschied gemacht hat."

Der Hoffnungsträger des deutschen Bora-hansgrohe-Teams, Danny van Poppel aus den Niederlanden, landete vor dem Belgier Quinten Hermans auf dem zweiten Rang. In der Gesamtwertung führt weiterhin der Belgier Ilan van Wilder (Soudal-Quickstep) mit elf Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Felix Großschartner (UAE Team Emirates). Dritter ist Pawel Siwakow (Frankreich/Ineos Grenadiers) mit 13 Sekunden Rückstand.

Der deutsche Zeitfahrmeister Nils Politt fiel vor der abschließenden Etappe als bester Deutscher von Platz sieben auf den achten Rang zurück. Die fünfte Auflage des 2018 wiederbelebten Etappenrennens führt bis Sonntag über insgesamt 724 km aus dem Saarland nach Bremen.