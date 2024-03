Deutschland Tour führt durch vier Bundesländer

Anzeige

Die Deutschland Tour 2024 führt durch vier Bundesländer. Wie die Veranstalter am Dienstag bekannt gaben, startet die Schlussetappe in Annweiler am Trifels in Rheinland-Pfalz. Das Rundfahrtende in Saarbrücken war bereits zuvor verkündet worden.

Bis auf den Zielort der ersten sowie den Startpunkt der zweiten Etappe sind die Ziele der fünftägigen Rundfahrt (21. bis 25. August) nun bekannt. Der Prolog sowie die erste Etappe beginnen in Schweinfurt (Bayern). Der dritte Renntag endet in Schwäbisch Gmünd, von wo die Fahrer am Folgetag nach Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg aufbrechen werden.

Die Deutschland Tour ist nicht Teil der World Tour des Radsport-Weltverbands UCI. Die internationale Fahrerelite wird während der Deutschland Tour bei der Vuelta in Spanien (17. August bis 8. September) fahren.