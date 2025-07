Einziger Kandidat: Lappartient bleibt UCI-Präsident

David Lappartient bleibt bis 2029 Präsident des Radsport-Weltverbandes. Wie die UCI am Freitag mitteilte, hat sich der französische Amtsinhaber als einziger Kandidat beworben. Daher werde Lappartient gemäß der Statuten beim Kongress am 25. September während der Straßen-Weltmeisterschaften in Ruandas Hauptstadt Kigali ohne Wahl im Amt bestätigt.