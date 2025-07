Espargarós Radsport-Debüt nach Sturz beendet

Das Radsport-Debüt von Motorrad-Ass Aleix Espargaró hat bei der Österreich-Rundfahrt ein jähes Ende gefunden. Wie sein Team Lidl-Trek am Freitag mitteilte, stieg der 35 Jahre alte Spanier auf der dritten Etappe nach Salzburg nach einem leichten Sturz vorzeitig aus dem Rennen aus. Bei Espargaró besteht der Verdacht auf einen Knochenbruch in der Hand. Eine konkrete Diagnose steht noch aus.

"Es ist schade, dass ich aufgeben muss. Offensichtlich habe ich mir etwas gebrochen. Der Finger ist doppelt so dick wie normal", sagte Espargaró in einer Videobotschaft und zeigte dabei auf seinen bandagierten rechten Daumen: "Ich konnte nicht bremsen und habe starke Schmerzen. Ich hoffe, bald wieder dabei zu sein."

Espargaró, dreimaliger Rennsieger in der Motorrad-Königsklasse MotoGP und zuletzt noch beim Grand Prix in Assen am Start, durfte sich als Quereinsteiger im World-Tour-Team Lidl-Trek versuchen. Auf den ersten beiden Etappen in Österreich hatte er als Teamkollege von Kapitän Lennard Kämna (Wedel) die Plätze 85 und 70 belegt.