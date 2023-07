Extremsportler Deichmann beendet Radstrecke bei Duathlon

Anzeige

Extremsportler Jonas Deichmann hat die erste Teildisziplin seines einzigartigen Duathlons durch die USA erfolgreich gemeistert. Der 36-Jährige erreichte am Dienstagabend mit seinem Fahrrad Los Angeles, zuvor war er von New York aus 5400 Kilometer quer durch die USA Richtung Westküste geradelt. Bei der Ankunft wurde der gebürtige Stuttgarter von mehreren Dutzend Fans am Santa Monica Pier empfangen.

Nach kurzer Pause wird er von dort aus ab Donnerstag mit täglichen Ultramarathons in 100 Tagen zurück an den Big Apple Richtung Westküste laufen. "Jetzt bin ich müde, aber auch sehr glücklich und aufgeregt für Etappe zwei meines Abenteuers", sagte Deichmann. Auf der Radstrecke hatte er insgesamt elf Bundesstaaten durchquert, besondere mentale Herausforderung sei die Fahrt durch die monotonen Maisfelder in Illinois und Nebraska gewesen.

Körperlich seien statt der unzähligen Höhenmeter in den Rocky Mountains die hohen Temperaturen zur schwersten Aufgabe geworden. "Gegen Ende der Tour kam ich bei der Durchquerung der Mojave-Wüste, einem der heißesten Orte der Welt, an meine Grenzen. Mir blieb nichts anderes übrig, als um 3.00 Uhr nachts zu starten, um der Tageshitze von 46 Grad ohne jeden Schatten einigermaßen zu entgehen", erklärte Deichmann.

Auf der Laufstrecke wird er nun täglich samt Gepäckanhänger rund 50 Kilometer zurücklegen. In den Jahren 2020/21 hatte Deichmann als erster Mensch eine Weltumrundung per Triathlon absolviert und dabei in 430 Tagen eine 120-fache Ironman-Distanz zurückgelegt.