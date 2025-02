Früherer Radrennfahrer Renz verstorben

Der deutsche Radsportverband German Cycling trauert um Sigi Renz. Der erfolgreichste deutsche Bahnradfahrer der 1960er und 1970er Jahre verstarb laut einer am Montag veröffentlichten Mitteilung am Samstag an den Folgen einer Krebserkrankung im Alter von 86 Jahren im Klinikum Regensburg.