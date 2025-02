Früherer Tour-Sieger Bernal erleidet Schlüsselbeinbruch

Herber Rückschlag für Egan Bernal: Der frühere Tour-de-France-Sieger aus Kolumbien ist beim Eintagesrennen Clásica Jaén Paraíso Interior in Südspanien am Montag gestürzt und erlitt dabei einen Schlüsselbeinbruch. Bernal (28) wurde ins Krankenhaus gebracht, am Abend gab sein Team Ineos Grenadiers dann die Diagnose bekannt. Den Sieg sicherte sich indes Bernals Teamkollege Michal Kwiatkowski.