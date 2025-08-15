Hamburger Cyclassics so lang wie noch nie

Zahlreiche Stars, der fünffache Waseberg und so lang wie noch nie: Die 28. Ausgabe der Hamburger Cyclassics verspricht Spektakel. Mit 207 Kilometern rund um die Hansestadt wartet am Sonntag (12.00 Uhr/NDR) der nach Angaben der Organisatoren längste Kurs der Geschichte des Radrennens auf die Topfahrer um den Niederländer Wout van Aert und den Italiener Jonathan Milan.

Das Rennen beginnt in Buxtehude und somit erstmals in Niedersachsen. Erstmals seit längerer Zeit überquert das Peloton anschließend die Elbe wieder über die Köhlbrandbrücke, danach müssen die Fahrer fünf Mal über den steilen Waseberg. Dieser könnte als Schlüsselstelle für Ausreißer dienen, die eine Sprinterankunft in der Innenstadt auf der Mönckebergstraße verhindern wollen.

Neben van Aert und Milan, der das Grüne Trikot bei der Tour de France gewann, sind auch dessen Konkurrenten Biniam Girmay (Eritrea) und Vorjahressieger Olav Kooij (Niederlande) am Start. Zudem soll auch Isaac del Toro (Mexiko) von Tadej Pogacars Rennstall UAE Emirates-XRG dabei sein.