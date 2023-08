Jäger neuer Dreirad-Weltmeister im Zeitfahren

Anzeige

Dreiradfahrer Maximilian Jäger hat bei der Para-WM in Glasgow den Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren gewonnen. Der 23-Jährige aus Bad Kissingen war am Mittwoch in der Startklasse T2 auf dem 10,8 km langen Kurs mit Start und Ziel in Dumfries in 18:05,80 Minuten nicht zu schlagen. Bei den Frauen verpasste Angelika Dreock-Käser in derselben Klasse die erfolgreiche Titelverteidigung und holte Silber.

"Ich bin immer noch sprachlos und brauche bestimmt noch ein paar Tage, um das zu begreifen", sagte Europameister Jäger, der 2019 und 2022 bei der WM als Zweiter jeweils knapp am Sieg vorbeigefahren war. In Schottland betrug sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Belgier Tim Celen 6,89 Sekunden.

Die Paralympics-Dritte Dreock-Käser musste sich in 21:16,57 Minuten der starken Schweizerin Celine van Till geschlagen geben, die 1:02,34 Minuten schneller war. Zuvor hatte die 56-Jährige zweimal nacheinander den Titel eingefahren. Jana Majunke, in Tokio Siegerin im Einzelzeitfahren und im Straßenrennen, belegte mit einem Rückstand von 1:48,26 Minuten den vierten Platz.