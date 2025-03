Katalonien-Rundfahrt: Steinhausers lange Flucht unbelohnt

Radprofi Georg Steinhauser hat trotz einer grandiosen Vorstellung den zweiten Sieg seiner Karriere knapp verpasst. Auf der vierten Etappe der Katalonien-Rundfahrt wurde der 23-Jährige nach einer fast 170 km langen Flucht zweieinhalb Kilometer vor der Bergankunft am Montserrat-Kloster eingeholt und noch auf Platz 31 mit 2:01 Minuten Rückstand durchgereicht.

Den Tagessieg sicherte sich der slowenische Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) vor seinem spanischen Rivalen Juan Ayuso (UAE Team Emirates) und drehte damit das Ergebnis der Königsetappe des Vortags um. "Das war heute ein nervig hohes Tempo, vor allem bei dem Wind", sagte Roglic, der in der Gesamtwertung nun vor dem zeitgleichen Ayuso führt. Bester Deutscher war der frühere Tour-Vierte Emanuel Buchmann (Cofidis) auf Platz 22 (47 Sekunden zurück.)

Steinhauser (EF Education-Easy Post), im Vorjahr Sieger der 17. Etappe des Giro d'Italia, war in der frühen Phase der 188,7 km langen Etappe in einer Zwölfergruppe ausgerissen, zu der auch Lennard Kämna gehörte. Der frühere Tour-Etappensieger, der nach einem schweren Trainingsunfall im Vorjahr sein Comeback feierte, wurde frühzeitig eingeholt, während sich Steinhauser als letzter Fahrer noch weit in den letzten Berg rettete.

Die 104. Volta Ciclista a Catalunya führt bis Sonntag über sieben Etappen und 1188 Kilometer nach Barcelona. Die fünfte Etappe am Freitag führt über 172 km von Paüls nach Amposta und ist wieder etwas für Ausreißer.