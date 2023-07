"Keine Schwäche": Ullrich lobt Tour-Sieger Vingegaard

Anzeige

Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich sieht in Jonas Vingegaard einen würdigen Sieger der kürzlich beendeten Frankreich-Rundfahrt.

Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich sieht in Jonas Vingegaard einen würdigen Gesamtsieger der kürzlich beendeten 110. Frankreich-Rundfahrt. "Er hat kaum eine Schwäche gezeigt, ich würde sogar sagen: gar keine", sagte Ullrich der Sport Bild.

Der Däne Vingegaard habe jeden Angriff seines slowenischen Rivalen Tadej Pogacar abgewehrt und jede hektische Situation gemeistert: "Dazu kommt, dass sein Team eine starke Taktik verfolgt hat. Wie auf der Etappe nach Courchevel, als ihm gleich zwei Fahrer am letzten Berg geholfen haben. Fabelhaft." Vingegaard hatte die Tour am vergangenen Sonntag in Paris mit einem Vorsprung von 7:29 Minuten auf den zweimaligen Champion Pogacar beendet.

Nicht nur von den Leistungen der beiden Star-Fahrer Vingegaard und Pogacar war Ullrich angetan. "Das Niveau im Fahrerfeld ist nochmals krass gestiegen. Wenn Topfahrer wie Wout van Aert oder Mathieu van der Poel keine Etappe gewinnen konnten, dann weißt du, dass es auf absolute Kleinigkeiten und letztendlich die perfekte Tagesform ankommt."

Von den sieben deutschen Fahrern habe ihn besonders Georg Zimmermann "überrascht. Er ist in den Bergen mit den ganz Großen mitgefahren, auch die Tour von Phil Bauhaus war sehr stark", sagte Ullrich.

In der Diskussion über die teils problematische Fan-Nähe speziell an den Bergen zeigte Ullrich Verständnis für beide Seiten. "Aus Sicht eines Fahrers, der im körperlichen Ausnahmezustand den Berg hochfährt, ist das besonders ärgerlich. Ich kann ja die Fans verstehen. Sie warten stundenlang auf die Fahrer, da will man so nah wie möglich dabei sein und unterschätzt dann die Geschwindigkeit der Fahrer oder blockiert Motorräder", sagte Ullrich.

Aber: "Gerade die Fans machen viele Etappen zum grandiosen Spektakel – sie gehören zum Mythos der Tour unbedingt dazu."