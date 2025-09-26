Lippert bereit fürs Straßenrennen: "Noch eine Rechnung offen"

Die kleine Schwächephase ist überwunden, der Traum von der Medaille lebt: Liane Lippert geht nach der kurzfristigen Absage ihres Starts in der Mixed-Team-Staffel gesund und hochmotiviert in das Straßenrennen der Frauen bei der Rad-WM am Samstag (ZDF/Eurosport). "Mir geht es gut und ich bin total motiviert und bereit", sagte Lippert in Kigali/Ruanda.

Nach zwei vierten und einem fünften Platz in den vergangenen Jahren will die 27-Jährige sich in diesem Jahr endlich den großen Traum von einer Medaille erfüllen. "Ich habe noch eine Rechnung offen. Vor allem seit Australien und Zürich, wo ich wirklich dachte, ich habe Chancen drauf, warte ich noch geduldig", sagte Lippert.

Die Mixed-Team-Staffel am Mittwoch hatte Lippert überraschend kurzfristig abgesagt - sie klagte über Unwohlsein. Ohne die Topfahrerin und in Abwesenheit des erkrankten Maximilian Schachmann reichte es für die deutsche Mannschaft nur zu Rang fünf.