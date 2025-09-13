Mountainbike-WM: Graf im Cross-Country auf Platz neun

Die deutsche Mountainbike-Meisterin Nina Graf hat bei den Weltmeisterschaften im Schweizer Kanton Wallis eine Medaille im olympischen Cross-Country verpasst. Die 27-Jährige kam beim Sieg der Schwedin Jenny Rissveds, Olympiasiegerin von Rio 2016, auf Platz neun. Bei dem Rennen in Crans-Montana fuhren auch Lia Schrievers (20.), Kira Bohm (22.) und Ronja Eibel (25.) weit hinter der Spitze her.

Rissveds hatte nach ihrem Triumph vor neun Jahren in Brasilien unter Depressionen und einer Essstörung gelitten und nahm sich eine Auszeit vom Sport. Umso stärker kam sie zurück: Im vergangenen Jahr holte sie Bronze bei den Sommerspielen in Paris, in diesem Jahr gewann die 31-Jährige bereits den EM-Titel. In der Schweiz setzte sie sich nun mit 18 Sekunden Vorsprung auf Samara Maxwell aus Neuseeland durch. Graf hatte 2:44 Minuten Rückstand.

Am Sonntag endet die Mountainbike-WM mit dem U23-Rennen der Frauen und dem Männerrennen (13.30 Uhr), bei dem auch der Niederländer Mathieu van der Poel, Straßenweltmeister von 2023, am Start ist. Für das deutsche Team hofft Luca Schwarzbauer auf eine Spitzenplatzierung, zudem stehen David List, Julian Schelb, Maximilian Brandl und Leon Reinhard Kaiser auf der 84-köpfigen Startliste.