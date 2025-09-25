Multi-Event: Rad-WM 2031 in Trentino

Die Rad-Weltmeisterschaften 2031 finden in der norditalienischen Provinz Trentino statt. Das gab der Weltverband UCI am Donnerstagabend im Anschluss an den Kongress in Ruandas Hauptstadt Kigali bekannt. Die Titelkämpfe werden die dritte Ausgabe der Multi-WM, bei der in fast allen Radsport-Disziplinen an einem Ort um Regenbogentrikots gefahren wird.