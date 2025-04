Nach knappem Scheitern: Pogacar will zurück zu Paris-Roubaix

Der Traum vom Sieg bei Paris-Roubaix lebt weiter: Radstar Tadej Pogacar will nach seinem zweiten Platz bei seinem Debüt in den kommenden Jahren erneut beim wichtigsten Frühjahrsklassiker angreifen. "Wir haben zwei Männer in die Top-Fünf gebracht", sagte Pogacar mit Blick auf seinen Teamkollegen bei UAE Emirates-XRG, Florian Vermeersch aus Belgien, der Fünfter wurde: "Das macht uns richtig Lust, zurückzukommen und zu versuchen, zu gewinnen."

Er habe "viel Erfahrung gesammelt" und werde in Zukunft besser vorbereitet sein, führte Pogacar aus: "Es ist ein Rennen auf einer flachen Strecke, aber von der Intensität her ist es unvergleichlich." Er habe "viel Spaß" in der einzigartigen Atmosphäre gehabt, sagte der Weltmeister, der sich am Sonntag lediglich Klassiker-König Mathieu van der Poel hatte geschlagen geben müssen.

"Dieses Rennen zu fahren, in dieser Atmosphäre und gegen unglaubliche Fahrer, das ist einzigartig", sagte Pogacar, der an seine Titelverteidigung bei der Tour de France noch keinen Gedanken verschwenden wollte: "Heute habe ich mich zu 100 Prozent auf Roubaix konzentriert. Ich wollte Spaß haben, ohne an mögliche Risiken zu denken", sagte er.