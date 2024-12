Nach Sturz: Hüft-OP bei Radsport-Ikone Eddy Merckx

Sorge um Radsport-Ikone Eddy Merckx (79): Der fünfmalige Tour-de-France-Sieger ist am Montag bei einer Ausfahrt in Mechelen gestürzt und hat sich offenbar einen Bruch der Hüfte zugezogen. "Er ist in einer Kurve ohne Kontakt ausgerutscht. Er verspürte sofort starke Schmerzen, er wird eine neue künstliche Hüfte brauchen", sagte Merckx' Schwester dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT. "Es ist ein dummer Unfall", bemerkte Merckx' Ehefrau Claudine gegenüber der Zeitung Het Nieuwsblad: "Zum Glück war er nicht allein, denn er war sehr verletzt."