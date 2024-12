Nach Trainingsunfall: Evenepoel erfolgreich operiert

Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel ist nach seinem Verkehrsunfall beim Radtraining erfolgreich operiert worden. Der 24-jährige Belgier meldete sich am Mittwoch in den Sozialen Medien mit einer Grußbotschaft zu Wort, sein rechter Arm wird auf dem Foto von einer Bandage gestützt. "Das Comeback beginnt jetzt", schrieb Evenepoel. Der Eingriff im Erasmus-Krankenhaus in Anderlecht sei gut verlaufen.

Evenepoel war am Dienstag nach einer Kollision mit einem Postauto gestürzt und in eine Klinik eingeliefert worden. Er erlitt Frakturen an der Rippe, dem rechten Schulterblatt und der rechten Hand. Zudem zog sich Evenepoel Quetschungen der Lunge und eine Verrenkung des rechten Schlüsselbeins zu.