Nach WM-Titel: Bahnrad-Routinier Kluge ruft Ziel LA aus

Auch mit 38 Jahren und dem nächsten WM-Titel in der Tasche denkt Bahnrad-Routinier Roger Kluge nicht an Abschied - im Gegenteil. In vier Jahren bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles will Kluge, dann 42 Jahre alt, noch dabei sein. "Ja, ich fahr' LA, das ist mein Ziel. Punkt, beendet", sagte er nach dem Triumph im Madison bei den Weltmeisterschaften in Kopenhagen.