Nächstes Gigantenduell: Pogacar startet bei Paris-Roubaix

Die meist diskutierte Frage des Radsport-Frühjahrs ist beantwortet: Superstar Tadej Pogacar (26) hat sich für einen Start bei Paris-Roubaix entschieden und wird in diesem Jahr erstmals in der "Hölle des Nordens" antreten.

Pogacars Team UAE Emirates-XRG gab am Mittwoch die Teilnahme des Slowenen bei dem Radsport-Monument am 13. April bekannt, bei dem er erneut auf seinen niederländischen Rivalen und Titelverteidiger Mathieu van der Poel (30) treffen wird. Pogacar und van der Poel, der Paris-Roubaix in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hat, werden sich zudem bei der traditionellen Flandern-Rundfahrt am 6. April duellieren.

Für seinen Traum vom Sieg bei Paris-Roubaix wird Pogacar nicht wie eigentlich geplant an den beiden Rennen E3 Saxo Classic (28. März) und Gent-Wevelgem (30. März) teilnehmen. Der dreimalige Tour-Sieger habe nach Gesprächen mit dem Team seinen Kalender angepasst, "um sich stattdessen auf die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix zu konzentrieren, wobei er eine Spitzenplatzierung bei diesen ikonischen Rennen anstrebt", hieß es.

Im Gegensatz zur Flandern-Rundfahrt fehlen Pogacar in seiner beeindruckenden Statistik noch Triumphe bei Paris-Roubaix und Mailand-Sanremo. Beim längsten Radsport-Klassiker war er am vergangenen Samstag von van der Poel knapp geschlagen worden und auf Platz drei gelandet.

Mitte Februar hatte Pogacar seinen Roubaix-Start mit einer Trainingsfahrt durch den Wald von Arenberg angedeutet. Seither war über die Pogacar-Premiere bei der "Königin der Klassiker" spekuliert worden.