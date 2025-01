Narvaez gewinnt die Tour Down Under

Jhonatan Narvaez aus Ecuador hat die Tour Down Under in Australien gewonnen. Der Radprofi vom UAE Team Emirates behauptete auf der Schlussetappe über 90 km mit Start und Ziel in Adelaide seinen Vorsprung im Gesamtklassement. Bereits zum dritten Mal holte sich Lokalmatador Sam Welsford vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe den Tagessieg und auch das blaue Trikot des Punktbesten.