Neuer Teamkollege für Lipowitz: Vermeersch wechselt zu Red Bull

Der deutsche Radsport-Shootingstar Florian Lipowitz erhält einen weiteren neuen Teamkollegen bei Red Bull-Bora-hansgrohe. Wie der Rennstall aus dem bayerischen Raubling am Mittwoch bekannt gab, wechselt der Belgier Gianni Vermeersch zur Saison 2026 zum deutschen Team um den Dritten der vergangenen Tour de France. Der 32-Jährige gilt als Klassiker-Spezialist und soll vor allem auch in diesen Rennen eingesetzt werden.

"Mit Gianni wollen wir Lücken schließen, die im vergangenen Frühjahr sichtbar wurden", sagte Teamchef Ralph Denk: "Unser Kader hat ohne Frage viel Klassiker-Qualität. Doch oft fehlten uns Routine, Tiefe und Durchsetzungskraft, um mit unseren Talenten das Finale zu gestalten. Wir sind überzeugt, dass Gianni genau diesen Unterschied machen kann."

Damit baut das Lipowitz-Team weiter am Aufgebot für die nächste Saison. Vor Vermeersch hatte Red Bull bereits die Verpflichtung von Olympiasieger Remco Evenepoel verkündet.