Nur einen Tag später: Richardson verbessert Weltrekord erneut

Der britische Bahnrad-Star Matthew Richardson hat seinen historischen Weltrekord nach nur einem Tag wieder verbessert. Der zweimalige Olympia-Silbermedaillengewinner von Paris benötigte für die 200 m fliegend im türkischen Konya am Freitag nur 8,857 Sekunden und war damit noch einmal 0,084 Sekunden schneller als bei der Fahrt, mit der er am Donnerstag als erster Mensch in dieser Disziplin die Schallmauer von neun Sekunden durchbrochen hatte.

Das Event in der Türkei wurde vom britischen Radverband eigens für das Brechen von Weltrekorden organisiert. Die von Richardson geknackte Bestmarke von 9,088 Sekunden hatte der niederländische Rekordweltmeister Harrie Lavreysen erst bei den vergangenen Sommerspielen aufgestellt.