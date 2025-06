Olympia als Ziel: Profiboxerin Alisch wechselt in den Radsport

Aus dem Ring auf die Radrennstrecke: Die bisherige Boxerin Sophie Alisch peilt die Olympischen Spiele 2028 an - aber nicht im Seilgeviert. Nach zehn siegreichen Profikämpfen wechselt die 23-Jährige in den professionellen Straßenradsport und will sich mit Blick auf die Sommerspiele in Los Angeles "in den nächsten 12 bis 16 Monaten an die Weltspitze" heranarbeiten.