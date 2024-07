Olympia in Paris: BDR startet mit Politt und Schachmann

Bei der 111. Tour de France schuftet Nils Politt für Tadej Pogacar und dessen Traum vom Gelben Trikot, bei den Olympischen Spielen tritt der deutsche Radprofi für eigene Ambitionen in die Pedale. Der 30-Jährige ist vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) wie erwartet für die Sommerspiele in Paris nominiert worden. Zweiter deutscher Fahrer im Straßenrennen am 3. August neben Politt ist der Berliner Maximilian Schachmann, der auch das Einzelzeitfahren am 27. Juli bestreiten wird.