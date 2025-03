Paris-Nizza: Merlier triumphiert auch auf der zweiten Etappe

Rad-Europameister Tim Merlier hat auch den zweiten Tag der traditionsreichen Fernfahrt Paris-Nizza geprägt. Der Belgier vom Team Soudal Quick-Step war nach seinem Auftaktsieg am Sonntag auch am Montag im Schlusssprint nach 183,9 Kilometern von Montesson nach Bellegarde in 4:11,29 Stunden am schnellsten. Hinter dem 32-Jährigen mussten sich Emilien Jeanniére (Frankreich/TotalEnergies) und Mads Pedersen (Dänemark/Lidl-Trek) geschlagen geben. Für Merlier ist es bereits der sechste Etappensieg 2025.

Bester Deutscher wurde Max Walscheid (Neuwied/Jayco AlUla) auf Rang 19. Am Dienstag müssen Merlier und Co. im Zeitfahren ran - das Besondere: Der Start findet auf der ehemaligen Formel-1-Strecke von Magny-Cours im Zentrum Frankreichs statt. Das Ziel ist 28,4 Kilometer entfernt in Nevers.

Insgesamt werden bei der 83. Ausgabe von Paris-Nizza acht Etappen gefahren - die letzte am Sonntag in und um Nizza. 2024 hatte der US-Amerikaner Matteo Jorgenson (Visma - Lease a bike) gewonnen.