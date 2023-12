Paris-Nizza 2024 als Blaupause für die Tour

Anzeige

Früher Vorgeschmack auf die Tour de France: Die prestigeträchtige einwöchige Radfernfahrt Paris-Nizza wird im März 2024 ungewöhnlich stark dem Finale der großen Frankreich-Rundfahrt im Juli ähneln. Die Tour endet im kommenden Jahr wegen der wenig später beginnenden Olympischen Spiele nicht traditionell in Paris, sondern in Nizza an der Cote d'Azur.

"Es ist eine Kurzfassung der Tour de France in acht Tagen", sagte Tour-Direktor Christian Prudhomme bei der Streckenpräsentation von Paris-Nizza am Dienstag in Versailles. Die Rundfahrt werde "dazu dienen, die Strecken unter Rennbedingungen zu testen".

Acht Etappen müssen die Fahrer vom 3. bis 10. März absolvieren. Unter anderem wird auch der Col d'Eze befahren, der im Sommer Teil eines möglicherweise entscheidenden Einzelzeitfahrens in und um Nizza sein wird.

Im vergangenen Jahr war Paris-Nizza außergewöhnlich prominent besetzt gewesen. Sowohl der dänische Tour-Sieger Jonas Vingegaard als auch sein großer Rivale Tadej Pogacar aus Slowenien, der sich den Sieg holte, gingen an den Start.