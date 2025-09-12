Pogacar in Québec wieder ohne Sieg - Lipowitz steigt aus

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat seinen ersten Sieg beim Grand Prix von Québec erneut verpasst. Der Weltmeister vom Team UAE Emirates-XRG belegte am Freitag im ersten Rennen nach seinem vierten Tour-de-France-Triumph nur Rang 29. Der Sieg beim Auftakt des Kanada-Doppelpacks ging an den Franzosen Julian Alaphilippe. Florian Lipowitz stieg bei seinem ersten World-Tour-Rennen außerhalb Europas frühzeitig aus.

Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) setzte sich nach 216 Kilometern im Sprint gegen seinen Landsmann und Pogacars Teamkollegen Pavel Sivakov durch und feierte seinen 45. Profierfolg. Der Italiener Alberto Bettiol wurde Dritter. Pogacar erreichte 26 Sekunden nach dem zweimaligen Weltmeister Alaphilippe das Ziel. Schlechter war Pogacar bei einem Eintagesrennen zuletzt im August 2022 platziert.

Der Slowene hatte in der letzten der 18 Runden aus einer Verfolgergruppe heraus mehrfach attackiert, konnte den Rückstand auf die Spitze aber nicht mehr wettmachen. Damit muss Pogacar auch nach seiner dritten Teilnahme in Québec auf seinen ersten Sieg warten. Im vergangenen Jahr war Pogacar Siebter geworden, 2022 landete er auf Rang 24.

Am Sonntag steht mit dem Grand Prix von Montréal das zweite Rennen im frankophonen Teil Kanadas an, in dem Pogacar im Vorjahr triumphierte. Der Dominator bereitet sich in Kanada auf die Weltmeisterschaft in Kigali (21. bis 28. September) vor. Dort will der 26-Jährige sein Regenbogentrikot im Straßenrennen verteidigen und zuvor auch im Zeitfahren angreifen. Der Tour-Dritte Lipowitz ist in Ruanda nicht am Start.