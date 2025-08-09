Polen-Rundfahrt: Langellotti siegt und übernimmt Gelb

Radprofi Victor Langellotti hat die Königsetappe der Polen-Rundfahrt für sich entschieden und das Gelbe Trikot für die Gesamtführung übernommen. Damit geht der Monegasse vom Team Ineos Grenadiers als Favorit in die abschließende Etappe am Sonntag.

Auf der letzten Bergetappe der einwöchigen Tour hatte sich zunächst der US-Amerikaner Brandon McNulty auf dem Schlussanstieg in Bukowina Tatrzanska abgesetzt, doch Langellotti schob sich etwa 50 Meter vor der Ziellinie noch vorbei. McNulty und der nun führende Langellotti dürften auch im Einzelzeitfahren am Sonntag den Gesamtsieg unter sich ausmachen. Der starke Zeitfahrer McNulty geht mit nur sieben Sekunden Rückstand auf die abschließenden 12,5 Kilometer in Wieliczka.

Der Franzose Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) wurde mit mehr als sechs Minuten Rückstand nur 46. und verlor damit das Gelbe Trikot, das er vier Etappen in Folge getragen hatte. In der Gesamtwertung ist er nur noch auf Platz 34.

Vorjahressieger Jonas Vingegaard ist wie viele andere große Namen nicht an den Start der 82. Polen-Rundfahrt gegangen.