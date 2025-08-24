"Jokes": Pogacar kritisiert Jury-Entscheid bei Deutschland-Tour

Radsport-Dominator Tadej Pogacar hat die Jury-Entscheidung bei der dritten Etappe der Deutschland Tour scharf kritisiert. Nach der Zurückstufung von Danny van Poppel (Red Bull–Bora–hansgrohe) gratulierte der Slowene dem niederländischen Meister auf Instagram zum vermeintlichen Sieg.

"Der klare Sieger der heutigen Etappe. Diese Rückstufungen sind absolute Jokes und nicht korrekt. Schlechte Arbeit – wie so oft in diesem Jahr", schrieb der UAE-Profi in seiner Story. In einem weiteren Beitrag postete Pogacar ein Foto seines Kaffees und ergänzte: "Versteht mich nicht falsch. Wenn sie hier Fahrer zurückstufen, könnten sie auch vier oder fünf Fahrer zurückstufen. Schaut euch das Gesamtbild an. Peace out."

Van Poppel war nach 175,7 Kilometern von Arnsberg nach Kassel als Erster ins Ziel gekommen, aber wegen des Verlassens seiner Fahrlinie zurückversetzt worden. Der Norweger Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) rückte vor und baute die Führung im Gesamtklassement durch seinen zweiten Tagessieg auf Pogacars Teamkollegen Jhonatan Narváez auf zehn Sekunden aus.

Die 40. Deutschland Tour endet am Sonntag mit einer Flachetappe über knapp 164 Kilometer von Halle (Saale) nach Magdeburg. Erwartet wird ein Massensprint – Waerenskjold hat damit beste Chancen, das Blaue Trikot des Gesamtführenden zu verteidigen.