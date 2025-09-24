Rad-WM: Deutsche Mixed-Team-Staffel wird Fünfter

Bei der Straßenrad-WM in Ruanda ist die deutsche Mixed-Team-Staffel recht deutlich an einer Medaille vorbeigefahren. In Abwesenheit des erkrankten Maximilian Schachmann und der kurzfristig ausgefallenen Liane Lippert musste sich das junge Team im insgesamt 41,8 km langen Mannschaftszeitfahren in Kigali mit Rang fünf zufrieden geben.

Jonas Rutsch, Miguel Heidemann, Louis Leidert, Franziska Koch, Antonia Niedermaier und Justyna Czapla konnten den Silbercoup aus dem vergangenen Jahr nicht wiederholen. Der Sieg ging in einem Sekundenkrimi an Australien. Zweiter wurde Frankreich mit nur fünf Sekunden Rückstand - der drittplatzierten Mannschaft aus der Schweiz um die Topstars Stefan Küng und Marlen Reusser, die von einem Defekt entscheidend ausgebremst wurde, fehlten zehn Sekunden. Das deutsche Team lag 1:33 Minuten hinter dem Sieger-Sextett.

"Sie haben es gut gemacht. Wenn man sieht, gegen welche Gegner sie heute fahren mussten, ist das ein solides Ergebnis", sagte der deutsche Männer-Teamchef Jens Zemke.

Kurz vor dem Start hatte der Verband das Aus von Lippert für die Mixed-Staffel bekannt gegeben. Die 27-Jährige, die im vergangenen Jahr Teil des deutschen Silberteams gewesen war, verpasste das Rennen aufgrund von Unwohlsein am Morgen. Für Lippert, die weiterhin plant, am Samstag im Straßenrennen an den Start zu gehen, rückte Czapla in die Mannschaft.

"An unserer Zielstellung, aufs Podest zu fahren, ändert sich nichts", sagte Delegationsleiter Falk Putzke, doch bei der ersten Zwischenzeit lagen die drei deutschen Männer bereits 39 Sekunden zurück. Auf der kniffligen Strecke mit insgesamt 740 Höhenmetern konnten sie auch im Anschluss nicht mit den ganz schnellen Zeiten mithalten.

Rutsch und Heidemann schickten die Frauen mit über einer Minute Rückstand auf die Medaillenränge ins Rennen - Leidert war zuvor bereits zurückgefallen. Koch, Niedermaier und Czapla mühten sich nach Kräften, konnten aber nicht mehr aufholen.

Nach Silber bei der Premiere des Wettbewerbs 2019 (Harrogate), Gold 2021 (Brügge) im Abschiedsrennen von Tony Martin, Bronze 2023 (Glasgow) und Silber in Zürich im vergangenen Jahr verpasste die Mannschaft die fünfte deutsche Medaille in der Mixed-Team-Staffel. Am Wochenende stehen die prestigeträchtigsten WM-Entscheidungen an: Am Samstag (Frauen) und am Sonntag (Männer) geht es um die Regenbogentrikots der Weltmeisterin und des Weltmeisters im Straßenrennen.