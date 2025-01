Rad-WM in Ruanda: Weltverband dementiert Verlegungsgerüchte

Der Radsport-Weltverband UCI hält trotz der Krise im Nachbarland DR Kongo an den Plänen fest, die Straßenweltmeisterschaften im September in Ruanda auszutragen. Medienberichten zufolge werde aufgrund der Sicherheitslage eine Verlegung geprüft, doch die UCI stellte in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung nun klar, "dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Verlegung in die Schweiz oder an einen anderen Ort geplant ist".