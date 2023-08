Rad-WM: Kämna vor Zeitfahren "nicht in Top-Form"

Anzeige

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna zählt sich im Einzelzeitfahren der Weltmeisterschaften in Glasgow nicht zu den Favoriten und rechnet mit einem schweren Rennen. "Ich denke, es ist ein ziemlich harter Kurs. Es gibt wenig Zeit zum Durchatmen. Man muss immer Druck auf dem Pedal haben", sagte Kämna nach der Streckenbesichtigung: "Ich bin nicht in Top-Form, so ehrlich muss ich sein. Aber es ist auch nicht schlecht. Mal schauen, was am Ende aus den Beinchen rauskommt."

Der Kurs mit Start und Ziel in Stirling führt über 47,8 km. Vor dem Ziel wartet eine letzte Rampe auf die Fahrer. Neben Kämna startet der Kölner Nils Politt für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR). Das Ziel ist eine Top-10-Platzierung für einen der beiden deutschen Starter.