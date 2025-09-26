Rad-WM: Keine Medaille für deutsche Junioren

Die deutschen Junioren haben im Straßenrennen bei der Rad-Weltmeisterschaft in Ruanda die erhoffte Medaille verpasst. Nach 119,3 km auf dem Rundkurs in Kigali landete Moritz Mauss als bester Deutscher auf Rang neun.

Der Sieg ging nach einem spannenden Rennen an den Briten Harry Hudson. Zweiter wurde Johan Blanc (Frankreich) vor Jan Jackowiak (Polen). Benedikt Benz landetet wie Mauss als Zehnter in den Top-Ten.

Direkt im Anschluss am Freitagmittag fahren die Fahrer in der U23-Klasse den Titel aus. Am Wochenende stehen dann die prestigeträchtigsten WM-Entscheidungen an: Am Samstag (Frauen) und am Sonntag (Männer) geht es um die Regenbogentrikots der Weltmeisterin und des Weltmeisters im Straßenrennen.