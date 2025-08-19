Radprofi Schiffer unterschreibt bei Visma-Lease a Bike

Der deutsche Radprofi Anton Schiffer wechselt zum Top-Team Visma-Lease a Bike und wird dort unter anderem Teamkollege des zweimaligen Tour-Siegers Jonas Vingegaard. Wie die niederländische Equipe am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 25 Jahre alte DM-Dritte einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027.

Schiffer, der seine Wurzeln im Triathlon hat und sich erst seit drei Jahren auf den Radsport fokussiert, stößt zum 1. Oktober zu seiner neuen Mannschaft.

"Ich freue mich darauf, zum ersten Mal wirklich wie ein Profisportler zu leben", sagte Schiffer, der seinen ersten Vertrag bei einem World-Tour-Team unterschrieben hat. Sportdirektor Grischa Niermann ist von Schiffers Potenzial überzeugt. "Wir glauben, dass er in allen Bereichen noch viel Verbesserungspotenzial hat", sagte Niermann.