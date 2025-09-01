Radsport: Ayuso verlässt Pogacar-Team vorzeitig

Die spanische Rundfahrt-Hoffnung Juan Ayuso verlässt das Radsport-Topteam UAE Emirates-XRG vorzeitig. Wie der Rennstall von Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar bekannt gab, habe man sich mit dem 22-Jährigen einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung zum Jahresende geeinigt. "Unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Entwicklungspläne und der Ausrichtung der sportlichen Philosophie des Teams" seien ausschlaggebend für die Trennung gewesen. Ursprünglich wäre Ayusos Kontrakt 2028 ausgelaufen.

"Wir glauben, dass diese Entscheidung im besten Interesse beider Parteien ist und am besten mit den Werten unserer Organisation übereinstimmt", sagte UAE-Teamchef Mauro Gianetti. Ayuso wird unter anderem mit dem US-Rennstall Lidl-Trek in Verbindung gebracht. Ein Wechsel ist seit geraumer Zeit Thema. In der UAE-Mannschaft steht Ayuso im Schatten von Superstar Pogacar.

Ayuso gewann erst vor wenigen Tagen die achte Etappe der Spanien-Rundfahrt, nachdem er zuvor einen schweren Einbruch erlebt hatte. Auch beim Giro d'Italia holte Ayuso einen Etappensieg, bevor er vorzeitig ausstieg. In dieser Saison feierte der Katalane sieben Siege, bei der Tour war Ayuso nicht am Start.