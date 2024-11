Radsport: BDR heißt künftig German Cycling

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat einen neuen Namen. Der 1884 gegründete Verband firmiert künftig unter "German Cycling", wie am Samstagabend im Rahmen der BDR-Gala in Seeheim-Jugenheim verkündet wurde. Zum neuen Markenauftritt gehört auch ein neues Logo.

"Wir werden unsere Strukturen und die vielfältigen Aktivitäten im Radsport weiter konsequent modernisieren", sagte Verbandspräsident Rudolf Scharping: "Dieser Veränderungsprozess mündet nun auch in der äußerlich sichtbaren Neuausrichtung von 'German Cycling'. Es ist eine Hommage an die historische Bedeutung des Radsports in Deutschland und gleichzeitig ein wichtiger Schritt in die Zukunft."