Radsport: Evenepoel gewinnt WM-Einzelzeitfahren

Der Belgier Remco Evenepoel hat das Einzelzeitfahren bei der Straßenrad-WM in Glasgow gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich am Freitag nach 47,8 km mit Start und Ziel in Stirling in 55:19,23 Minuten durch und verwies Filippo Ganna (+12,28 Sekunden) aus Italien und den Briten Joshua Tarling (+48,20) auf die Plätze.

Für Evenepoel war es nach Silber (2019) und Bronze (2021 und 2022) das erste WM-Gold im Einzelzeitfahren. Im Vorjahr hatte er sich bereits zum Weltmeister im Straßenrennen gekrönt.

Die deutschen Starter fuhren wie erwartet nicht um die Medaillen mit. Lennard Kämna (Wedel) kam auf dem 19. Rang mit einem Rückstand von 3:00,59 Minuten auf Evenepoel ins Ziel. Der Kölner Nils Politt belegte Platz 32 (+3:55,51 Minuten). Der letzte deutsche Sieger war Tony Martin 2016 in Doha, insgesamt sicherte sich der Olympia-Zweite von 2012 viermal das Regenbogentrikot.

Das Straßenrennen am vergangenen Sonntag hatte der Niederländer Mathieu van der Poel vor Wout van Aert (Belgien) und dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (Slowenien) gewonnen.