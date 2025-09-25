Radsport: Franzose Lappartient weiter UCI-Präsident

David Lappartient bleibt vier weitere Jahre Präsident des Radsport-Weltverbands UCI. Der französische Politiker wurde am Donnerstag auf dem Kongress der Union Cycliste Internationale am Rande der Weltmeisterschaften in Ruandas Hauptstadt Kigali in seinem Amt bestätigt, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Lappartient ist seit 2017 UCI-Präsident, er folgte auf den Briten Brian Cookson.

"Ich fühle mich geehrt, für eine dritten Amtszeit als UCI-Präsident wiedergewählt worden zu sein", schrieb Lappartient bei X: "Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich, den Radsport weltweit weiter voranzubringen."

Lappartient ist seit Februar 2022 zudem Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee. Im vergangenen Jahr kandidierte der 52-Jährige für die Nachfolge von IOC-Präsident Thomas Bach.