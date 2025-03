Radsport: Künftig 23 Teams bei großen Rundfahrten

Zuwachs für das Peloton: Die großen Rundfahrten im Welt-Radsport haben sich auf eine geänderte Anzahl der teilnehmenden Teams geeinigt. Sowohl bei der Tour de France als auch beim Giro d'Italia und der Vuelta a España wird in diesem Jahr eine weitere, fünfte Wildcard vergeben, wodurch die Zahl der teilnehmenden Rennställe von 22 auf 23 erhöht wird.

Die Änderung soll am 31. März endgültig verabschiedet werden, teilte der Radsport-Weltverband UCI mit. Die Fahreranzahl im Peloton steigt damit von 176 auf 184 an. Jedes der 18 World-Tour- und fünf Wildcard-Teams dürfen weiterhin mit jeweils acht Fahren an den Start gehen.