Radsport: Merlier gewinnt Auftakt der Benelux-Tour

Der belgische Radprofi Tim Merlier hat die Auftaktetappe der 20. Benelux-Tour gewonnen. Auf den größtenteils flachen 182,6 Kilometern von Terneuzen nach Breskens in den Niederlanden setzte sich der 32-Jährige vom Team Soudal Quick-Step, der bei der diesjährigen Tour de France zwei Etappen gewann, im Massensprint durch. Landsmann Arnaud de Lie landete auf Platz zwei, als Dritter rollte der Kolumbianer Juan Sebastián Molano ins Ziel.

Die Rundfahrt durch die Niederlande und Belgien findet im Schatten der Vuelta (23. August bis 14. September) statt, weshalb die großen Namen fehlen. Der niederländische Topfahrer Mathieu van der Poel, der die Tour aufgrund einer Lungenentzündung vorzeitig beendet musste, war beim Endspurt vorne mit dabei. Rekordsieger und Titelverteidiger Tim Wellens, Teamkollege von Tour-Sieger Tadej Pogacar bei UAE–Emirates–XRG, fuhr mit dem Hauptfeld über die Ziellinie.