Radsport: Red Bull-Bora–hansgrohe holt Cattaneo

Der deutsche Profi-Radrennstall Red Bull-Bora-hansgrohe bastelt weiter am Kader für die Zukunft. Wie das Team um den Tour-Dritten Florian Lipowitz am Montag verkündete, stößt der italienische Allrounder Mattia Cattaneo zur kommenden Saison zur Raublinger Equipe. Der 34-Jährige kommt wie Star-Neuzugang Remco Evenepoel von der belgischen Mannschaft Soudal Quick-Step.

Cattaneo bringe "einen großen Erfahrungsschatz mit", so das Team in einer Mitteilung: "Mit seinem Profil ist er eine wertvolle Ergänzung für die Ambitionen des Teams – sowohl bei Rundfahrten als auch in anspruchsvollen Klassikern."

Teamchef Ralph Denk ergänzte: "Mit Mattia setzen wir unseren Kurs fort, in dem wir unseren Talenten routinierte Profis zur Seite stellen. Mattia bringt Rennübersicht und Erfahrung mit. Und dazu auch noch den großen Motor, der einem Team von Eintagesrennen bis zu großen Landesrundfahrten wichtige Power gibt."