Radsport: Van Aert verzichtet auf Teilnahme an WM und EM

Der belgische Radstar Wout van Aert wird in diesem Jahr nicht bei den Weltmeisterschaften und den Europameisterschaften an den Start gehen. Das gab sein Team Visma-Lease a bike am Freitag bekannt. "Es ist wichtig, sich nicht zu übernehmen", wurde der 30 Jahre alte Allrounder, der die Schlussetappe der diesjährigen Tour de France in Paris spektakulär gewonnen hatte, in der Mitteilung zitiert.

Der Fokus in diesem Jahr habe auf den Frühjahrsklassikern und der Tour gelegen, erklärte van Aert: "Ich bin auch sehr glücklich, endlich am Giro d'Italia teilgenommen zu haben." Dort hatte van Aert wie bei der Frankreich-Rundfahrt eine Etappe gewinnen können, weitere Siege kamen in dieser Saison bisher nicht dazu.

Das begehrte Regenbogentrikot für den Weltmeister hatte van Aert 2020 in Imola und 2023 in Glasgow als jeweils Zweiter knapp verpasst. Bei der EM war er 2023 ebenfalls auf Rang zwei gelandet.

In knapp zwei Wochen startet van Aert erstmals bei der in Essen beginnenden Deutschland Tour (20. bis 24. August). Anschließend folgen Eintagesrennen in Frankreich und Kanada, bevor van Aert seine Saison nach dem Super 8 Classic am 20. September in der Heimat beenden wird.

Die WM findet in diesem Jahr in Ruanda (21. bis 28. September) statt, die EM steigt in den Départements Drôme und Ardèche (1. bis 5. Oktober) im Südosten Frankreichs.