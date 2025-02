Radsport: Van der Poel lässt Straßen-WM aus

Radsportstar Mathieu van der Poel wird in diesem Jahr nicht in den Kampf um WM-Gold auf der Straße eingreifen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, wird der Champion von 2023 das Rennen in Ruanda Ende September auslassen, um zwei Wochen früher bei der Mountainbike-WM in der Schweiz zu starten.