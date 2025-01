Radsport: Welsford legt bei der Tour Down Under nach

Für das deutsche Radsportteam Red Bull-Bora-hansgrohe läuft bei der Tour Down Under in Australien alles nach Plan. Sprinter Sam Welsford gewann am Mittwoch auch die zweite Etappe des World-Tour-Auftakts und bescherte der Raublinger Mannschaft den nächsten Erfolg in der neuen Saison.

Lokalmatador Welsford setzte sich nach 128,8 km mit Start und Ziel in Tanunda im Sprint vor dem Belgier Arne Marit (Intermarché-Wanty) und Bryan Coquard aus Frankreich (Cofidis) durch. Der 22-jährige Tim Torn Teutenberg, der zur neuen Saison einen Profivertrag beim Team Lidl-Trek unterschrieben hat, wurde wie am Vortag Vierter. Neo-Profi Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck) belegte den sechsten Platz. Die dritte Etappe führt am Donnerstag über 147,5 km von Norwood nach Uraidla.

Die Tour Down Under markiert den Auftakt der World Tour, zu der alle wichtigen Rennen des Kalenders zählen. Die 25. Ausgabe der Tour Down Under endet am kommenden Sonntag in Adelaide.