Red Bull-Bora-hansgrohe holt Spanier Lazkano

Das deutsche Radsportteam Red Bull-Bora-hansgrohe setzt seinen Umbruch fort und bastelt weiter am Kader für die Zukunft. Am Mittwoch verkündete der Raublinger Rennstall die Verpflichtung des spanischen Ex-Meisters Oier Lazkano. Der 24-Jährige soll das Team in der Breite verstärken und seine Qualitäten im Frühjahr sowie bei den großen Landesrundfahrten unter Beweis stellen.