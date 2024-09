Red Bull-Bora-hansgrohe verpflichtet Routinier Tratnik

Das deutsche Radsportteam Red Bull-Bora-hansgrohe bastelt weiter am Kader für die Zukunft und stellt dem viermaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic einen alten Bekannten an die Seite. Für die Saison 2025 stößt der Slowene Jan Tratnik zum Raublinger Rennstall hinzu. Der 34-Jährige war bereits 2023 zusammen mit Roglic für das Team Jumbo-Visma an den Start gegangen.