Regen bremst Pogacar: Tre Valli Varesine abgebrochen

Seine Gegner auf dem Rad hatte Tadej Pogacar zuletzt spielend im Griff, gegen das Unwetter in Norditalien war aber auch der Weltmeister machtlos. Das italienische Eintagesrennen Tre Valli Varesine in der Lombardei ist am Dienstag aufgrund starker Regenfälle und großer Sicherheitsbedenken abgesagt worden.

Das Rennen war zuvor bereits verschoben und auf 168 km verkürzt worden. Nach 58 km im Sattel entschieden sich die Organisatoren in Absprache mit den Fahrern zum Abbruch. Das Rennen sollte Pogacar als Generalprobe für die Lombardei-Rundfahrt am Samstag dienen. Der Slowene peilt beim letzten Monument des Jahres seinen vierten Sieg nacheinander an.

Das Frauenrennen Tre Valli Varesine war zuvor mit verkürzter Streckenführung beendet worden. Liane Lippert (Movistar) belegte beim Sieg der Französin Cedrine Kerbaol den dritten Platz.