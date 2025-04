Schachmann gewinnt Auftaktzeitfahren im Baskenland

Radprofi Maximilian Schachmann hat das Auftaktzeitfahren der Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Der 31 Jahre alte Berliner vom Team Soudal Quick-Step legte die 16,5 Kilometer auf überwiegend flachem Terrain durch Vitoria-Gasteiz in 18:37 Minuten zurück und war damit nur Sekundenbruchteile schneller als der Portugiese Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG/+0,54 Sekunden) und der deutsche Shootingstar Florian Lipowitz vom Team Red Bull-Bora-Hansgrohe(+0,76).

"Das Baskenland scheint ein guter Ort für mich zu sein. Ich habe einen Großteil meiner Siege hier geholt", sagte Schachmann, der 2019 bereits drei Etappen der Rundfahrt gewinnen konnte: "Es fühlt sich super an, wieder im Führungstrikot zu fahren."

Schachmann geht damit als Führender des Gesamtklassements im Gelben Trikot in die zweite Etappe am Dienstag von Pamplona-Iruña über 199,6 km nach Lodosa. Obwohl die ganz großen Berge fehlen, gilt die Baskenland-Rundfahrt wegen zahlreicher, teils sehr steiler Anstiege als echte Herausforderung. Die Topstars fehlen allerdings im Feld, da sie sich überwiegend bei den Klassikern in Belgien und Nordfrankreich aufhalten.